В Казани обновили асфальт на трех пешеходных мостах

Работы выполнил Комитет внешнего благоустройства

Фото: Сергей Козлов

В Казани привели в порядок пешеходные части трех мостов. Работы прошли в жилых массивах Новая Сосновка, Мирный и на пешеходном мосту по улице Лейтенанта Шмидта, сообщили в Комитете внешнего благоустройства.

— В жилом массиве Новая Сосновка отремонтировали мост 1979 года постройки. Здесь обновили асфальтовое покрытие на тротуарной части площадью 46 кв. м, — передает мэрия города.

В Мирном привели в порядок мост 1992 года, уложив новый асфальт на 33 кв. м.

На пешеходном мосту по улице Лейтенанта Шмидта (построен в 1970 году), который служит переходом через железнодорожные пути, отремонтировали деформационные швы и обновили асфальт на протяжении 45 метров.

Ранее Казань стала одним из лидеров Татарстана по темпам капремонта домов.

Вадим Вахрушев