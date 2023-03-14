В Казани накрыли финансовую пирамиду — ущерб оценили в 70 млн рублей

Фото: МВД по РТ (скриншот видео)

В Казани пресекли деятельность финансовой пирамиды. По данным МВД по Татарстану, ее участники с 2021 по 2022 год привлекали деньги вкладчиков под предлогом различных инвестиционных программ, а затем похищали средства.

— Позиционируя себя продавцами ювелирных изделий на маркетплейсах (торговая площадка, которая продает товары и услуги разных продавцов через сеть Интернет), привлекали денежные средства граждан под предлогом высокой доходности от вложения в золотые изделия. Взамен полученных денежных средств гражданам выдавались «Подарочные сертификаты» или так называемые «Простые векселя», которые в действительности ничем не были обеспечены, — рассказали в пресс-службе МВД.

К противоправной деятельности привлекались так называемые MLM-менеджеры, задачей которых состояло вовлечение максимального количества «инвесторов». За каждого из них они получали вознаграждение. Офисы потребительского кооператива располагались в Вахитовском и Приволжском районах Казани.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Сотрудниками экономической полиции и следствия задержаны два фигуранта дела. Обоим уже предъявлены обвинения и через суд избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как выяснили полицейские, жертвами обмана стали не только жители Татарстана, но и Башкортостана. Они начали массово обращаться в полицию с заявлениями.

— Следственной частью ГСУ МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении представителей организации по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), — рассказали в МВД.

Фото: МВД по РТ (скриншот видео)

По данным источников «Реального времени», речь идет о потребительском кооперативе «Аметист». Предварительный ущерб от действий представителей ПК оценивается в 70 млн рублей.

Всех тех, кто пострадал от действий предполагаемых злоумышленников, полицейские просят обращаться по телефонам: 291-26-15 и 291-22-70.

Напомним, за 2022 год Банк России выявил в Татарстане 34 организации с признаками нелегальной деятельности: 31 «черного кредитора», две финансовые пирамиды и одного нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.

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Айрат Назипов