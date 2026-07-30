Срок признания авто бесхозяйным в Казани хотят сократить вдвое
Соответствующий проект постановления проходит антикоррупционную проверку
Исполнительный комитет Казани вынес на антикоррупционную экспертизу проект постановления, который предлагает сократить сроки работы с брошенными и бесхозяйными автомобилями. Вместо шести месяцев владельцам будет даваться всего три месяца, чтобы забрать транспортное средство.
— Внести в Порядок выявления, учета, перемещения, хранения, утилизации брошенных, бесхозяйных транспортных средств, — сказано в документе.
Проект изменений был опубликован на официальном портале правовой информации Республики Татарстан.
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