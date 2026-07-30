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Срок признания авто бесхозяйным в Казани хотят сократить вдвое

15:24, 30.07.2026

Соответствующий проект постановления проходит антикоррупционную проверку

Срок признания авто бесхозяйным в Казани хотят сократить вдвое
Фото: Рената Валеева

Исполнительный комитет Казани вынес на антикоррупционную экспертизу проект постановления, который предлагает сократить сроки работы с брошенными и бесхозяйными автомобилями. Вместо шести месяцев владельцам будет даваться всего три месяца, чтобы забрать транспортное средство.

— Внести в Порядок выявления, учета, перемещения, хранения, утилизации брошенных, бесхозяйных транспортных средств, — сказано в документе.

Проект изменений был опубликован на официальном портале правовой информации Республики Татарстан.

Вадим Вахрушев

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