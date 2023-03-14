В МИД объяснили решение продлить зерновую сделку только на 60 дней

Россия решила продлить зерновую сделку только на 60 дней в связи с отсутствием прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений, заявил журналистам во вторник заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.



Он отметил, что Россия принимала к сведению усилия ООН, направленные на разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Однако российские судовые компании и банки продолжают сталкиваться с санкциями и барьерами, тогда как в западных столицах утверждали, что санкции якобы не касаются российского продовольствия и удобрений.

— Уже было продление украинской части единого пакета на очередные 120 дней. Но мы видим, что нет изменений, мы видим, что нет результатов. В этой ситуации мы не можем продолжать дело, как будто все проходит гладко, без сбоев и без перекосов в исполнении тех взаимоувязанных договоренностей, которые были подписаны в Стамбуле.

Фото: pxhere.com

Накануне Россия поддержала продление зерновой сделки на 60 дней. Зерновая сделка должна автоматически продолжить действие после 18 марта, если никто из участников не выступит против. Она не предполагает каких-либо специальных механизмов продления. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал продление зерновой сделки «жестом доброй воли».

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Маргарита Головатенко