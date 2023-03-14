В Татарстане стартует Рамадан: что, где, когда

Первый день Священного месяца наступит 23 марта

Фото: ДУМ РТ

В этом году в Татарстане первый день Священного месяца Рамадан наступит 23 марта 2023 года. О подробностях проведения журналистам рассказали в резиденции Духовного управления мусульман Татарстана. В программе: конкурс проповедей, песен и лучшего оформления общественного пространства. Детали — в материале «Реального времени».

Сколько платить и как оформлять



Первый таравих (намаз, который читается каждый вечер в Рамадан после вечерней молитвы) начнется 22 марта. Пост в 2023 году продлится 29 дней, а 21 апреля отпразднуют Ураза-байрам. До него нужно выплатить милостыню нуждающимся, фитр-садаку. Это должен сделать каждый мусульманин, у которого в наличии 41 000 рублей (после выплаты долгов). Отметим, что в прошлом году эта цифра составляла 44 700 рублей. Как известно, размер фитр-садака рассчитывается по ячменю и изюму, так что минимальный ее объем — это 150 рублей, а максимальный — 800. За каждый пропущенный день поста по состоянию здоровья или невозможности восполнить его в другое время установлена плата в 350 рублей.

Ифтары в этом году будут организованы в 41 мечети Казани, также в некоторых будут раздаваться ланч-боксы. Кроме того, разговение будет практиковаться и в колониях Татарстана: для заключенных будут введены специальный режим питания, возможность совершения обрядов и праздничные намазы. 11-й республиканский ифтар планируется провести 14—15 апреля на территории «Казань Экспо», как это и делалось в последние годы.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

По традиции в это время пройдет несколько конкурсов. Для участия в первом, «Нурлы Рамазан», на лучшее оформление общественных мест к Рамазану, ДУМ РТ приглашают любые общественные, коммерческие, некоммерческие, частные, бюджетные, религиозные организации республики, функционирующие как пункты обслуживания населения. То есть это могут быть не только кафе, рестораны, магазины, торговые центры, а также, скажем, библиотеки и заправки. Заявку нужно отправить до 25 марта, победитель получит путевку в хадж.

— Основные критерии — масштабность, концептуальный подход, световое сопровождение, применение мусульманской символики, эстетическая зрелищность, — подчеркнула начальник отдела социального развития муфтията Айгуль Биктимирова.

Фото: ДУМ РТ

Журналисты уточнили: а что делать, если в магазине продается что-то харамное? Биктимирова, помедлив, ответила, что этот вопрос остается на усмотрение жюри.

В телевизоре и на эстраде



Также ДУМ РТ проводит открытый телевизионный конкурс татарского вагаза, причем проповеди могут прочесть все желающие, независимо от профессии, начиная с 15 лет. Ее надо написать на татарском языке и выучить наизусть. Длительность — не более 7 минут.

Как рассказала журналистка Муршида Джихан, по итогам также выйдет диск, который она предполагает раздавать в школах, для уроков духовно-нравственного воспитания:

— Возможно, то, что говорят имамы, дети не поймут, а вот простых людей поймут, — и она привела в пример Джалиля хазрата Фазлыева, который в родном Балтасинском районе давно уже проводит похожие конкурсы. Кстати, руководителем конкурса стал первый заместитель директора медресе «Мухаммадия», имам-хатыб мечети «Гаилә» и популярный блогер Рустем хазрат Хайруллин.

Фото: ДУМ РТ

Еще дальше пошли организаторы фестиваля-конкурса татарской духовной культуры «Рухи моң». Он проходит в четырех номинациях: «Религиозная песня», «Мунаджат», «Азан на основе татарского макама» и «Вагаз».

Руководитель творческого объединения «Рухи моң» Марсель Ахмадуллин сказал, что сейчас в Казани азаны произносят в основном представители Средней Азии и делают по-особому, и указал одной из целей возрождение татарских макамов (мелодики) в республике.

— Cейчас между искусством и религией лежит пропасть, — заключил Ахмадуллин, добавив, что эстраду тоже можно применять для популяризации ислама, согласовав содержание песни по шариату.

Как помощь нуждающимся

И конечно, весь месяц будет идти благотворительный марафон «Рамазан — месяц добрых дел», в ходе которого благотворительный фонд «Закят» также планирует оказать помощь 20 больным детям из нуждающихся семей.

У Рамазана-2023 три героя. Это 11-летняя Ильзира Кабирова. Ее диагноз — спинальная мышечная атрофия, сколиоз 3-4 степени. 7-летняя Майя Насыбуллина с диагнозом дезагригационная тромбоцитопатия. И шестилетний Андрей Герасимов. Диагноз — внутренняя постгеморрагическая гидроцефалия, состояние после ВПШ, краниостеноз, поражение ЦНС, расстройство аутистического спектра.

Есть 4 способа оказания помощи больным детям:

Отправить СМС со словом ЗАКЯТ на номер 7715.

Фото: ДУМ РТ

На номер карты «Сбербанка» (они начнут работать с 23 марта 2023 года):

5469 9801 5775 7903 (Ильнур Махмутович А.)

5336 6903 6390 5623 (Ильнур Махмутович А.)

4279 3806 8793 7898 (Ильнар Равилевич Р.)

Напрямую через сайт: www.zakyatrt.com.

На расчетный счет:

ИНН 1655068682

КПП 165501001

ОГРН 1091600003153

Банк ПАО «Ак барс» банк

К/с 30101810000000000805

Р/с 40703810400020000071

БИК 049205805

Юридический адрес: 420111, РТ, г. Казань, ул. Лобачевского, д. 6.

Фактический адрес: 420021, РТ, г. Казань, ул. Тукая, 89.

В последнем случае надо указать назначение платежа: «Детям». Также фонд планирует передать нуждающимся как минимум 500 продуктовых наборов. Для этого в назначении платежа нужно указать «проднабор». А если написать «ифтар», то средства пройдут на ежедневные благотворительные ифтары. Кстати, милостыню можно оплачивать через портал Госуслуг РТ, найдя там «Благотворительный фонд «Закят».

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