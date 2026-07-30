Трамп призвал Зеленского завершить конфликт на Украине
Ранее политики встретились в Белом доме
Президент США Дональд Трамп заявил, что настаивал во время встречи с Владимиром Зеленским на том, чтобы тот «завершил войну», пишет ТАСС.
— Я сказал ему, чтобы он просто завершил войну, — поделился американский лидер, общаясь с журналистами в Белом доме.
При этом он в очередной раз изложил позицию, согласно которой «хорошо ладит» с президентом России Владимиром Путиным, а также с Зеленским.
— Я бы хотел, чтобы он завершил войну, — повторил Трамп в ответ на вопрос о том, как прошла накануне его встреча с Зеленским.
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