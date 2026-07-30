Трамп призвал Зеленского завершить конфликт на Украине

Ранее политики встретились в Белом доме

Президент США Дональд Трамп заявил, что настаивал во время встречи с Владимиром Зеленским на том, чтобы тот «завершил войну», пишет ТАСС.

— Я сказал ему, чтобы он просто завершил войну, — поделился американский лидер, общаясь с журналистами в Белом доме.

При этом он в очередной раз изложил позицию, согласно которой «хорошо ладит» с президентом России Владимиром Путиным, а также с Зеленским.

— Я бы хотел, чтобы он завершил войну, — повторил Трамп в ответ на вопрос о том, как прошла накануне его встреча с Зеленским.

Никита Егоров