Новости общества

17:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Владимир Путин заявил, что давление на Россию началось после распада СССР

16:39, 14.03.2023
Владимир Путин заявил, что давление на Россию началось после распада СССР
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада пытались «раскачать» страну после распада СССР. Такое заявление глава государства сделал на встрече с работниками авиационного завода в Улан-Удэ.

— Система двухполярного мира начала трещать после развала СССР. Казалось, что основа для противостояния с Западом исчезла, но это не так, — сказал российский лидер.

По словам Владимира Путина, геополитические интересы Запада оказались для них гораздо важнее, чем были идеологические противоречия с СССР.

Фото: realnoevremya.ru

Президент считает, эти государства создавали в России пятую колонну и насылали на страну «орды международных террористов».

Напомним, во время послания Федеральному собранию президент отметил, что Запад развязал войну, которую Россия пытается остановить. Он добавил, что Москва была готова к конструктивному диалогу с Западом, но в ответ получала невнятную или «лицемерную» реакцию.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также