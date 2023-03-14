Владимир Путин заявил, что давление на Россию началось после распада СССР

Президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада пытались «раскачать» страну после распада СССР. Такое заявление глава государства сделал на встрече с работниками авиационного завода в Улан-Удэ.

— Система двухполярного мира начала трещать после развала СССР. Казалось, что основа для противостояния с Западом исчезла, но это не так, — сказал российский лидер.

По словам Владимира Путина, геополитические интересы Запада оказались для них гораздо важнее, чем были идеологические противоречия с СССР.

Фото: realnoevremya.ru

Президент считает, эти государства создавали в России пятую колонну и насылали на страну «орды международных террористов».

Напомним, во время послания Федеральному собранию президент отметил, что Запад развязал войну, которую Россия пытается остановить. Он добавил, что Москва была готова к конструктивному диалогу с Западом, но в ответ получала невнятную или «лицемерную» реакцию.

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Айрат Назипов