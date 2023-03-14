Власти Татарстана утвердили новый оргкомитет по подготовке к Kazan Digital Week

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кабмин Татарстана утвердил организационный комитет по подготовке и проведению международного форума Kazan Digital Week — 2023. Он пройдет с 20 по 23 сентября в офлайн- и онлайн-формате.

Председателем оргкомитета назначен министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев, а его заместитель Максим Паршин и премьер-министр Татарстана Алексей Песошин — его сопредседателями. Их заместителями стали вице-премьер республики Роман Шайхутдинов, вице-премьер — руководитель аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров, глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин и председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию Рифкат Минниханов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Всего в состав оргкомитета вошли 99 человек. Среди них чиновники как республиканского уровня, так и федерального.

Напомним, что состав оргкомитета по подготовке и проведению Kazan Digital Week — 2023 кабмин Татарстана утверждал и в январе. Тогда, согласно постановлению, был всего один председатель — премьер-министр республики Алексей Песошин.



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Татьяна Демина