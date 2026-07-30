Новости общества

18:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

С очередного аэропорта Татарстана сняли ограничения

12:47, 30.07.2026

Стоянку воздушных судов закрывали в связи с введением беспилотной опасности в республике

С аэропорта Бугульмы сняли ограничения, сообщила Росавиация.

Стоянку воздушных судов закрывали в связи с введением беспилотной опасности в республике.

Ранее в регионе также открыли аэропорты Казани и Нижнекамска.

Никита Егоров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также