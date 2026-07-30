С очередного аэропорта Татарстана сняли ограничения
Стоянку воздушных судов закрывали в связи с введением беспилотной опасности в республике
С аэропорта Бугульмы сняли ограничения, сообщила Росавиация.
Стоянку воздушных судов закрывали в связи с введением беспилотной опасности в республике.
Ранее в регионе также открыли аэропорты Казани и Нижнекамска.
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