ОЭЗ «Алабуга» приступила к строительству крупнейшего логистического центра в России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Особая экономическая зона «Алабуга» начала строительство в Татарстане крупнейшего логистического центра России. Инвестиции в проект составят 20 млрд рублей, сообщили в компании.

Речь идет о терминале имени Дэн Сяопина. Завершение первого этапа работа запланировано до конца 2023 года. Сейчас на объекте задействовано более 80 единиц техники и порядка 100 строителей.

Терминал войдет в состав индустриального парка «Этилен 600». С вводом в эксплуатацию логистического центра будет создано более 500 новых рабочих мест.

Фото: alabuga.ru

Напомним, «Алабуга» в рамках строительства логистического комплекса имени Дэн Сяопина проложит 16 км новых железнодорожных путей в Тукаевском районе Татарстана. Инвестиции в проект составят порядка 3,4 млрд рублей.

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Айрат Назипов