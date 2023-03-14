Кремль анонсировал «прямую линию» с Владимиром Путиным — ее не проводили с 2021 года

Фото: kremlin.ru («Прямая линия» в 2021 году)

«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным в 2023 году состоится, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В прошлом году мероприятие не проводилось.

Как заявил Дмитрий Песков, «прямая линия» на сегодняшний есть в планах, поскольку она стала востребованным форматом общения с президентом России. Однако сроки в Кремле пока не определили, пишет «РИА Новости».

Фото: kremlin.ru («Прямая линия» в 2021 году)

Последний раз Владимир Путин проводил «прямую линию» 20 июня 2021 года. Тогда в его адрес поступило более миллиона вопросов. Событие, проводимое с 2001-го, впервые организовали без традиционной студии со зрителями. Россияне задавали вопросы президенту через сайт и мобильное приложение.



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Татьяна Демина