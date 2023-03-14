В Госдуме приняли закон об ужесточении наказания за дискредитацию участников спецоперации

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, а также изменения в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие ответственность за дискредитацию участвующих в специальной военной операции добровольцев.

— Все, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и граждан, защищены от провокаций и лжи. Подобные действия недопустимы. Наказание негодяям грозит суровое — до 15 лет лишения свободы, — рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Наказание по ч.1 ст. 207.3 и ч.1 ст. 280.3 УК РФ увеличивается с трех до пяти лет. Также вырастет наказание по ч. 2 ст. 280.3 УК РФ (повторная дискредитация, повлекшая опасные последствия) — с пяти до семи лет лишения свободы. Максимальный срок лишения свободы — до 15 лет, а штрафы — до 5 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В свою очередь, статью 20.3.3 КоАП дополнят ответственностью за дискредитацию добровольческих формирований, организаций или физических лиц, которые выполняют задачи для ВС РФ. Штрафы по данной статье составляют до 50 тыс. рублей для граждан и до 500 тыс. рублей для юридических лиц.

Уголовное наказание наступает в случае, если нарушителя уже привлекали к административной ответственности за аналогичные действия в течение года.

В конце февраля сообщалось, что в Казани со дня введения в КоАП России статьи, предусматривающей административную ответственность за дискредитацию Вооруженных сил страны, сотрудники полиции выявили и пресекли 69 таких правонарушений. Подавляющее большинство граждан получили штрафы.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов