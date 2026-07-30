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Движение на улице Затонской в Казани ограничат до 31 октября

15:57, 30.07.2026

Причина — прокладка трассы напорной хозяйственно-бытовой канализации

Движение на улице Затонской в Казани ограничат до 31 октября
Фото: Анастасия Фартыгина

В Казани с 5 августа по 31 октября ограничат движение транспорта и пешеходов по улице Затонской.

— Причиной стало размещение трассы напорной хозяйственно-бытовой канализации, — сообщает мэрия города.

Ограничения затронут участок от улицы Затонской до здания №4 по улице Старо-Аракчинской. Ранее в Казани обновили асфальт на трех пешеходных мостах.

Вадим Вахрушев

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