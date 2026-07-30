Движение на улице Затонской в Казани ограничат до 31 октября
Причина — прокладка трассы напорной хозяйственно-бытовой канализации
В Казани с 5 августа по 31 октября ограничат движение транспорта и пешеходов по улице Затонской.
— Причиной стало размещение трассы напорной хозяйственно-бытовой канализации, — сообщает мэрия города.
Ограничения затронут участок от улицы Затонской до здания №4 по улице Старо-Аракчинской. Ранее в Казани обновили асфальт на трех пешеходных мостах.
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