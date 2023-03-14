Лидером «Партии Роста» в Татарстане стал Руслан Нигматуллин

Фото: русланнигматулин.рф

Лидер «Партии Роста» в Татарстане Олег Коробченко решил сложить полномочия председателя реготделения, новым лидером стал депутат городского совета Набережных Челнов, гендиректор группы компаний «Далини» Руслан Нигматуллин. Заявление об уходе Коробченко рассмотрели сегодня на общем собрании отделения партии в Казани.



— В связи с высокой загруженностью, новыми государственными задачами на посту заместителя премьер-министра республики — министра промышленности и торговли я принял решение сложить полномочия председателя регионального отделения «Партии Роста», — сказал Коробченко и подчеркнул, что остается в рядах партии.

Фото: tatarstan.ru

Руслан Нигматуллин был выдвинут кандидатом в Госсовет РТ по Электротехническому одномандатному избирательному округу №20.

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Маргарита Головатенко