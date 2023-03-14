В России могут сократить сроки процедуры признания бойцов пропавшими без вести

Процедура признания бойцов пропавшими без вести и погибшими будет упрощена и значительно сокращена по срокам. Как рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, она больше не будет длиться годами или месяцами.

— В условиях боевых действий подтвердить гибель человека стандартным путем непросто. Длительная и запутанная бюрократическая процедура может надолго оставить семьи погибших бойцов без выплат и прочих положенных мер соцподдержки. По действующим правилам для подтверждения смерти без вести пропавшего военнослужащего надо ждать два года с момента окончания боевых действий, — написал он в своем telegram-канале.

Для признания бойца погибшим, достаточно будет заявления командира, который видел его гибель. Если же прямых свидетелей этого нет, но человек пропал, признание его пропавшим без вести займет не более полугода. После получения статуса пропавшего без вести члены семьи смогут инициировать процедуру признания бойца погибшим через суд, отметил Турчак.

Фото: realnoevremya.ru

По словам Турчака, соответствующие законопроекты внесены в Госдуму. Новый регламент коснется всех подобных случаев, возникших после 24 февраля 2022 года, и распространится на военнослужащих, в том числе мобилизованных, пропавших без вести или погибших при исполнении воинского долга в зоне ведения СВО и приграничье.

Специальная военная операция продолжается почти год. О ее начале президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, в России началась частичная мобилизация, о завершении которой министр обороны страны Сергей Шойгу доложил главе государства 28 октября.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов