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В Татарстане на региональную программу капремонта многоквартирных домов выделили почти 5 млрд рублей

12:06, 14.03.2023
В Татарстане на региональную программу капремонта многоквартирных домов выделили почти 5 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На финансирование региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах власти Татарстана выделили 4,9 млрд рублей. Соответствующее постановление подписал и. о. премьер-министра республики Рустам Нигматуллин.

Указанную сумму израсходуют на капитальный ремонт в 2023 году.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Месяц назад стало известно, что в Татарстане по программе капремонта на 2023 год заключены договора по 130 многоквартирным домам. Всего в текущем году в программу вошли 716 домов.

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Айрат Назипов
Недвижимость Татарстан

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