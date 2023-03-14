В Татарстане на региональную программу капремонта многоквартирных домов выделили почти 5 млрд рублей
На финансирование региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах власти Татарстана выделили 4,9 млрд рублей. Соответствующее постановление подписал и. о. премьер-министра республики Рустам Нигматуллин.
Указанную сумму израсходуют на капитальный ремонт в 2023 году.
Месяц назад стало известно, что в Татарстане по программе капремонта на 2023 год заключены договора по 130 многоквартирным домам. Всего в текущем году в программу вошли 716 домов.
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