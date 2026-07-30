В Татарстане планируют упразднить восемь населенных пунктов

В них отсутствуют жители, объекты недвижимости и участки под жилищное строительство

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане принято решение упразднить восемь населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства земельных и имущественных отношений РТ.

Главной повесткой совещания стало обсуждение хода работ по установлению границ населенных пунктов и регистрации прав собственности, что является частью выполнения поручений президента Владимира Путина.

Какие именно населенные пункты будут упразднены, не уточняется. Известно лишь, что в них отсутствуют жители, объекты недвижимости и земельные участки под жилищное строительство.

Михаил Козловский / realnoevremya.ru

В Татарстане за весь прошедший год было упразднено два населенных пункта. Речь идет о поселке Хазовка и Бутинском лесничестве, они были признаны нефункционирующими и не имеющими перспектив развития. Жители Бутинского лесничества переехали в поселок Молодежный еще в 1997 году. Хазовка опустела в 1985 году: население поселка перебралось в село Сосновка и деревню Нолинку.

Зульфат Шафигуллин