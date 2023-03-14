Казань и Сухум подпишут соглашение о побратимстве

Сегодня, 14 марта, будет подписано соглашение о побратимстве между Сухумом и Казанью. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С этой целью в столицу Татарстана приехала делегация администрации Сухума во главе с вице-премьером Абхазии Бесланом Эшба. Они успели посетить Казанский Кремль, мечеть «Кул-Шариф» и Благовещенский собор.

Для Казани это уже будет 16-й город, с которым власти подпишут соглашение о побратимстве. Ранее такие договоры были подписаны с властями турецкого Стамбула, иранского Тебриза, китайского Ханчжоу и другими.

Фото: commons.wikimedia.org/Interlaker

Столица Татарстана станет 36-м городом, с которым Сухум подпишет официальное соглашение о сотрудничестве, начиная с 1988 года. Первое соглашение о побратимстве было подписано 2 октября 1988 с шотландским городом Килмарнок.

Напомним, в июне прошлого года Казань заключила шестистороннее соглашение с Екатеринбургом, Уфой, Хабаровском и китайскими городами Гуанчжоу и Цицикаром. Протокол о намерениях между столицей Татарстана, тремя городами России и двумя китайскими предполагает обмен опытом в сферах культуры, образования, спорта, туризма, молодежной политики, здравоохранения, торговли, промышленности и научно-технической области.

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Айрат Назипов