«Мы планируем провести реновацию действующих площадей»: как казанское «Кольцо» идет к новому облику

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казанский торгово-развлекательный комплекс «Кольцо», внешний облик которого — неиссякаемая тема для дискуссий как среди обычных горожан, так и среди специалистов, продолжает ждать, когда настанет час реконструкции. В августе 2022 года «Реальное время» писало, что начать работы в торговом центре должны уже весной 2023 года. Однако прошла уже почти половина марта, а никаких намеков на начало грандиозного обновления здания в центре Казани так и нет. Однако, как нам удалось выяснить, процесс уже начал сдвигаться с мертвой точки.

На весну запланирован поиск и подбор проектных организаций

Слухи о планах реконструировать «Кольцо», возведенное в 2002 году, появились почти десятилетие назад, в декабре 2014 года, а спустя 5 лет они уже были четкими планами. В допандемийном 2019-м был определен победитель конкурса по преобразованию внешнего облика здания — московское бюро HeadsGroup, а в 2020-м выбор одобрен раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Однако внешний вид «Кольца», кажется, стабильнее всего в мире, где только за последний год произошло море изменений, касающихся в том числе и торговых центров.

Момента начала реконструкции ждет, пожалуй, каждый казанец. Однако процесс затянулся. В июне 2022 года представитель ГК «Эдельвейс» Алина Зайнетдинова рассказала «Реальному времени», что реконструкция «Кольца» откладывается как минимум до марта 2023 года. На тот момент эскизный проект «застрял» на согласовании в градостроительном совете города. И вот сейчас стало известно, что этой весной начнется поиск и подбор компании, которая займется проектированием.

— Да, мы двигаемся в соответствии с нашими планами реконструкции. На весенний период мы запланировали работы по поиску и подбору проектных организаций, — сообщила «Реальному времени» Алина Зайнетдинова.

Эскизный проект московского бюро HeadsGroup

Кризис и доработка проекта

В мэрии Казани в июне прошлого года объясняли, что реконструкция «Кольца» задерживается из-за отсутствия доработанного эскизного проекта. После одобрения в конце 2021 года документа Межведомственной комиссией по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях Управление архитектуры и градостроительства города выдало ряд замечаний для дальнейшего проектирования. К июню 2022-го откорректированное эскизное предложение властям так и не предоставили.

Это подтверждал и главный архитектор проекта и сооснователь бюро «Хэдс Групп» Владислав Куликовский. Он рассказал «Реальному времени», что окончательное согласование откладывается из-за необходимости переоформления документов и обратил внимание, что процесс замедлился из-за неблагоприятной экономической ситуации в России.



— Ситуация неблагоприятная — кризис. Еще там нужно какие-то документы переоформить. Они не торопятся, потому что ситуация «неважнецкая», — заявлял Владислав Куликовский.

Фото: headsgroup.ru

Повлияла, как разъяснили в июне 2022 года городские власти, и заявленная руководством группы «Эдельвейс» необходимость серьезного изменения сметы. В мэрии рассказывали, что 31 марта 2022-го получили от АО «Эдельвейс Корпорейшн» сообщение, что «выделенный бюджет нуждается в серьезной корректировке в сторону увеличения».



Площадке кинотеатра дадут новую жизнь

Обновить торговый центр хотят и внутри.

— Одновременно с этим вопросом (работы по поиску и подбору проектных организаций, — прим. ред.) мы планируем провести реновацию действующих площадей ТРК «Кольцо», — рассказала «Реальному времени Алина Зайнетдинова.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Новое применение планируют найти площади, которая уже больше года пустует после ухода из «Кольца» кинотеатра сети «Каро» — он закрылся 31 января 2022 года. Кому она достанется — пока не ясно. Известно лишь, что ее не планируют отдавать под другой кинотеатр.

— Планируем начать осваивание оставшейся площади после ухода «Каро» — наполним это пространство новыми идеями и арендаторами, так как в ближайшие 5—7 лет не видим перспектив в части развития кинотеатров, — заявила Алина Зайнетдинова «Реальному времени».

Когда же поменяется облик казанского «Кольца», который, по мнению некоторых экспертов, не имеет никакой архитектурной ценности, остается только ждать.



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Татьяна Демина