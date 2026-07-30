Налоговики начали проверку источников доходов безработных граждан-богачей

Источник сообщает о подобных вызовах в налоговые Москвы

Налоговые службы по Москве запустили кампанию по проверке состоятельных граждан, которые при отсутствии официального трудоустройства владеют дорогостоящим имуществом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

Неработающие россияне, покупающие люксовые автомобили, яхты и квартиры, стали получать письменные уведомления от инспекторов с требованием пояснить происхождение средств на эти покупки.

Сергей Афанасьев / realnoevremya.ru

Согласно тексту одного из уведомлений, оказавшихся в распоряжении редакции, налоговая запрашивает документы, подтверждающие доходы для приобретения помещений, нескольких автомобилей и водных транспортных средств. В повестках также отдельно обозначены вопросы о возможной сдаче этого имущества (включая машино-места и жилые помещения) в аренду и получении прибыли от его эксплуатации.

Юристы отмечают сложность доказывания легальности накоплений прошлых лет. Налоговый адвокат Иван Яголович подчеркивает, что обязанность вести бухгалтерский учет личных финансов на граждан не возложена.



При этом отказ от дачи пояснений или непредоставление документов может стать поводом для проведения полноценной выездной проверки и доначисления НДФЛ исходя из рыночной стоимости приобретенных активов.

Зульфат Шафигуллин