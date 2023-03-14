В Татарстане утвердили «дорожную карту» обеспечения финансовой устойчивости программы капремонта многоэтажек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Кабмин Татарстана утвердил «дорожную карту» по обеспечению финансовой устойчивости региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Она распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024-го.

Документом предусмотрено повышение платежной дисциплины. Власти планируют разработать медийный план по работе со СМИ по популяризации положительной практики капремонта многоэтажек и практики по взысканию задолженности по взносам на указанные работы.

Нацелены они также на повышение эффективности мероприятий по снижению задолженности по начислению и взысканию пени за несвоевременную оплату взносов на капремонт. Планируется проводить ежемесячный мониторинг задолженности в разрезе лицевых счетов и досудебные работы с должниками.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Добиться татарстанские власти также хотят сокращения предельной стоимости проведения капремонта общего имущества многоквартирных домов и оптимизации расходов, предусмотренных региональной программой. Кроме того, они нацелены на повышение качества учета при ее реализации.

Напомним, на финансирование региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах власти Татарстана предусмотрели 4,9 млрд рублей. Сумма рассчитана на 2023 год.

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Татьяна Демина