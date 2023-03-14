В Казани выживший экс-директор УК «ПЖКХ» не добился отмены «мягкого» приговора стрелку

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Сегодня Верховный суд Татарстана признал законным и обоснованным приговор по делу о покушении на жизнь ВИП-коммунальщика Татарстана — главу ООО «УК «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства» Сергея Богатова в феврале 2021 года. По разным мотивам приговор оспаривали и защита, и прокуратура с выжившим бизнесменом, передает с заседания журналист «Реального времени».



Представители обвинения не согласились с выводами Советского райсуда Казани, который в приговоре от 16 января 2023 года посчитал недоказанной версию о том, что преступление совершалось по найму, в составе организованной группы и в связи со служебным положением Богатова (ч. 3 ст. 30, п.п. «б», «ж» и «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Поэтому райсуд переквалифицировал действия обвиняемого Анатолия Шильникова по менее тяжкому составу (ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ) и приговорил его к 7 годам колонии, тогда как обвинение настаивало на сроке в 11 лет.

Осужденный Шильников сегодня в Верховном суде Татарстана просил по возможности смягчить его наказание. Напомним, вину в ходе следствия он признавал, но утверждал — в Богатова стрелял по ошибке, хотел отомстить другому человеку на похожей машине за своего искалеченного друга.

Представитель прокуратуры Андрей Андронов и потерпевший настаивали на отмене приговора, не соглашаясь с переквалификацией.

Сергей Богатов заявил, что считает Шильникова профессиональным киллером и не верит в его версию об ошибке, а больше доверяет данным следствия о том, что тот сразу после покушения уехал в Москву и жил на квартире с какими-то знакомыми, которые непосредственно перед задержанием уничтожали возможные доказательства причастности к преступлению.

Со слов потерпевшего, его жизнь после тех событий серьезно изменилась: «Приходится теперь с охраной ездить». Заметим, пост главы УК «ПЖКХ» Богатов оставил по решению акционеров еще до вынесения приговора Шильникову. Однако охрану он оставил, отметив в разговоре с «Реальным временем», что достоверно не знает, кто был инициатором покушения.

Напомним, покушение было совершено 15 февраля 2021 года у дома по улице Космонавтов. Силовики считают — киллер дождался, когда жертва подойдет к своему автомобилю, и произвел два выстрела в область головы. Несмотря на ранение, мужчина оказал активное сопротивление и попытался скрыться от нападавшего в людном месте. Однако злоумышленник догнал его, произвел еще два выстрела в упор в голову и, решив, что тот мертв, скрылся с места преступления на автомобиле.

Адвокат осужденного Наталья Дениварова просила оставить представление прокурора и жалобу потерпевшего без рассмотрения, указывая, что суд зарегистрировал их 6 февраля по истечении установленного законом 15-дневного срока. «У адвокатов суд бы жалобу с таким нарушением не принял», — делился своим мнением второй защитник по этому делу.



Апелляционная тройка под председательством судьи Верховного суда РТ Эдуарда Абдуллина отклонила претензии к приговору.