В аэропорту Казани задержаны 15 рейсов на прилет и вылет

Ранее воздушную гавань закрывали в связи с режимом беспилотной опасности

Фото: Реальное время

В аэропорту Казани задержаны шесть рейсов на вылет и шесть — на прилет, следует из онлайн-табло стоянки воздушных судов.

Так, рейс SU 908 в Хургаду вылетит из Казани на три часа позже — в 10:10, N4 709 стартует в Краснодар на шесть часов позже — в 14:10, TK 430 в Стамбул перенесли почти на четыре часа — вылет в 12:00, FV 6596 в Санкт-Петербург — на четыре часа, в 13:40, DP 957 в Анталью — почти на два часа, в 13:20, а N4 731 в Калининград — на два с половиной часа, в 14:25.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Самолет WZ 1504 из Батуми прилетит в Казань на шесть часов позже — в 12:20, N4 754 из Новокузнецка прибудет в 12:55, TK 429 из Тбилиси — в 10:30, FV 6595 из Санкт-Петербурга — в 12:40.

Еще три рейса задерживаются из Москвы (Шереметьево): речь идет о DP 6841 (прилет в 11:15), DP 6843 (в 12:20) и FV 6385 (в 14:20).

Также перенесены рейсы SZ 205 из Душанбе — в 12:10 и N4 243 из Питера — в 13:15.

Ранее воздушную гавань закрывали в связи с режимом беспилотной опасности.

Никита Егоров