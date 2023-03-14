После взрыва в челнинской многоэтажке в Госдуме призвали запретить продажу мощной пиротехники

Фото: прокуратура РТ

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложил ограничить продажу мощных петард после взрыва в жилом доме Набережных Челнов. Своим мнением он поделился с агентством «Москва».

— Здесь еще предстоит сделать выводы экспертам, какая была мощность взрыва, что взрывной волной снесло полподъезда. Однозначно, такие петарды не должны быть доступны кому угодно. Подобная пиротехника — это объект повышенной опасности. А значит, использовать ее должны иметь право только специалисты, — считает он.

Выборный напомнил, что нижняя палата парламента последовательно ужесточает законодательство в сфере использования пиротехнических изделий. Например, с 2021 года запрещено появляться с пиротехникой на демонстрациях и массовых шествиях, вблизи объектов культурного наследия. Кроме того, за хулиганство с использованием пиротехники грозит не штраф, как было раньше, а до семи лет лишения свободы.

Фото: duma.gov.ru

— Среди реализуемой в интернете продукции много контрафакта. Надо строже подходить к проверке ее качества. Характеристики зачастую не соответствуют заявленным в документах. По бумагам — петарда, а по факту это взрывчатка, которую адресат получит по почте, — обратил внимание депутат на большое количество подделок в интернете.

Инцидент произошел вечером 11 марта 2023 года. В результате хлопка, источник которого устанавливается, в однокомнатной квартире на 10-м этаже одного из домов погиб 21-летний молодой человек. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сообщалось, что взрыв произошел из-за петарды.

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Айрат Назипов