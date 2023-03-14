В Wildberries опровергли закрытие пунктов выдачи из-за забастовок

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Информация о закрытии пунктов выдачи 15 марта и о забастовках не соответствует действительности, пункты самовывоза продолжают работу в стандартном режиме, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе маркетплейса.



— Сегодня в офис пришли порядка 10—15 человек в сопровождении желтых telegram-каналов, которые назвали себя «представителями партнерских пунктов выдачи», но отказались предоставлять свои данные как нам, так и сотрудникам правоохранительных органов, которых мы пригласили в офис. Соответственно, у нас нет уверенности, что это были действительно наши партнеры. Telegram-каналы раздули из мухи слона и представили это как «бунт» или «штурм» партнеров, но они представляют лишь 0,1% от их общего количества, — заявили в пресс-службе.

Нашему изданию пояснили, что представители были недовольны усилением мер безопасности из-за подмены товаров. Последнее до сих пор остается актуальной проблемой, в том числе для продавцов: некоторые недобросовестные покупатели или менеджеры пунктов выдачи заказов могут подменять товары на дешевые аналоги или товары без маркировки. В Wildberries объяснили, что для предотвращения таких ситуаций менеджеры пунктов выдачи при возврате товара должны проверять его. Для этого маркетплейс ввел дополнительную защиту продавцов от подмен. Ожидается, что благодаря этим мерам доля мошенничеств снизится в несколько раз.

— Мы находимся с нашими партнерами на связи — последняя онлайн-встреча закончилась буквально несколько часов назад. В то же время с «партнерами», которые выбирают нецивилизованные формы диалога, угрожают представителям компании и предпринимают попытки сорвать работу офиса, сотрудничество будет приостановлено в целях безопасности.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В январе татарстанские предприниматели, ставшие лидерами по числу регистраций в Wildberries, жаловались на чрезмерные санкции со стороны онлайн-платформы. В WB строгость мер объяснили недобросовестными действиями самих продавцов, занижающих габариты товаров для удешевления отправки.



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Маргарита Головатенко