«Газпром» обнаружил объект, похожий на антенну для подрыва, недалеко от места теракта на «Северном потоке»

Президент России Владимир Путин сообщил, что недалеко от места взрыва газопровода «Северный поток» «Газпром» обнаружил объект, похожий на антенну для подрыва, возможно, для активации еще одного взрывного устройства. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 1».

По словам главы государства, очевидно, что на нитках «Северного потока» произошел теракт, совершенный на государственном уровне. Он отметил, что США теоретически заинтересованы в таких инцидентах, как взрывы на «Северных потоках», чтобы поставлять свой СПГ. Версии о том, что теракт на «Северных потоках» устроили некие украинские активисты, Путин назвал полной чушью.

Путин отметил, что России сложно заниматься своим расследованием теракта на «Северных потоках», когда ее не допускают на место. По его словам, Россия хочет получить разрешение от Дании для обезвреживания, возможно, еще одной бомбы на «Северном потоке», но пока ответ «неопределенный».



Накануне же Россия призвала Совет Безопасности ООН срочно принять резолюцию о создании независимой комиссии по расследованию взрывов на «Северных потоках». Во вторник РФ распространила в ООН копию переписки со странами, расследующими теракты на трубопроводах «Северные потоки». Как заявил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский, в Дании, Швеции и Германии ведутся расследования, однако Россию к ним не привлекают и отказывают в доступе к информации.

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Маргарита Головатенко