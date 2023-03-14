Нефтяники зарабатывают на цифровых «двойниках»

РИТЭК сумел извлечь 1,2 млрд рублей с интеллектуальных месторождений, а СИБУР — 7,6 млрд рублей от цифровизации производства

С уходом западных компаний процесс цифровизации в нефтегазовой отрасли России не остановился, но теперь стоит задача глобального импортозамещения и перехода на собственные IT-разработки. Об этом заявил заместитель гендиректора ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго РФ Дмитрий Завалов на конгрессе по цифровизации нефтегазовой отрасли России — NEFT 4.0, который проходит в этот раз в Казани.



Во многих компаниях применяется технология цифровых двойников

Государство уделяет большое внимание вопросам развития цифровизации в ТЭК, но сами компании опережают в развитии, рассказал заместитель гендиректора ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго РФ Дмитрий Завалов.

— Уровень проникновения цифровых технологий обеспечивает устойчивое функционирование всех бизнес-процессов. Во многих компаниях применяется технология цифровых «двойников», что помогает удаленно контролировать процессы добычи, транспортировки, переработки, и сбыта, — отметил он.



С темой защиты данных и инфраструктуры предприятий нефтегазовой отрасли в 2023 году на конгрессе выступил директор по развитию продуктов ГК «ИнфоВотч» Алексей Петухов. Он подробно остановился на особенностях применения технологии InfoWatch с учетом вызовов импортозамещения и цифровизации.

Председатель Совета развития стратегических партнерств в нефтегазовой отрасли Petrocouncil.kz Асылбек Джакиев поделился опытом внедрения государственной программы цифровизации ТЭК Казахстана. По его словам, с прошлого года недропользователи обязаны вносить данные о добыче и переработке нефти в электронную программу, которая дает возможность контролировать все процессы в отрасли.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Программа для служебного пользования

Подобная платформа скоро появится в России. В настоящее время «Российское энергетическое агентство» завершает доработку цифрового «двойника» всего российского ТЭК, сообщил в разговоре с «Реальным временем» Дмитрий Завалов. Здесь будут собраны воедино все ключевые данные ТЭК.

— Изначально планировали устроить предпоказ «двойника» до конца года. Но после известных событий отказались от этой идеи, чтобы не вызывать нездоровый интерес. Эта программа останется для служебного пользования, а не для открытого доступа, — пояснил Завалов.

Сегодня в отрасли активно применяются современные технологии разработки интеллектуальных нефтегазовых месторождений. Нефтяным компаниям выгодно инвестировать в их создание. Так, РИТЭК сумел получить экономический эффект в 1,2 млрд рублей от внедрения «цифровых двойников» по 9 месторождениям в России (из них три — в Татарстане), следовало из презентации проекта компании.

Руководитель цифровой трансформации производства и технологии ООО «СИБУР» Дмитрий Анашкин рассказал, что внедрение диджитал-инструментов принесло накопленный экономический эффект в 7,6 млрд рублей лишь по одному производственному проекту. А их у компании немало.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

«Оперативный прогноз по эффективности вложений инвестиций»

«Татнефть» при выборе месторождений для капитальных вложений предварительно просчитает рентабельность при помощи программного комплекса EPSILON. По словам представителя института «ТатНИПИнефть» Рафаэля Хафизова, такой прогноз дает возможность перестроиться в условиях скачков курса валюты и стоимости нефти.

— Эта программа за один день может быстро пересчитать, куда эффективнее вложить капитальные средства и выдать наиболее приоритетные месторождения. Это своеобразный оперативный прогноз по эффективности вложений инвестиций в месторождения, — отметил он.

В условиях истощения запасов проблема сохранения экономической рентабельности нефтедобычи является актуальной. Эта программа позволяет выработать долгосрочную программу геолого-технических мероприятий с учетом инвестиционного портфеля компании, пояснил Хафизов. В 2021—2022 годах ТатНИПИ продолжило развитие продукта.

— Сейчас идет ежегодная оптимизация экономической модели с учетом изменений в налоговой системе, интеграция с другими проектами. Прогноз строится на основе дебита месторождений и состояния пласта. С учетом этих данных ведется поиск оптимальных технологических моделей, обеспечивающих достижение макроэкономических показателей, — заключил спикер.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

NEFT 4.0 — ежегодный Конгресс по цифровизации нефтегазовой отрасли в России, направленный на поддержку отечественных предприятий в условиях переформатирования рынка IT.

2022 стал годом новых вызовов для российского рынка автоматизации и цифровизации. Создание надежных партнерств на внутреннем рынке имеет важнейшее значение для дальнейшего развития российского нефтегаза. В этом году более 200 топ-менеджеров из лидирующих нефтегазовых и IT-компаний России собрались на площадке NEFT 4.0, чтобы обсудить новые стратегии развития.