Еще в четырех городах Татарстана отменили угрозу атаки БПЛА
Режим беспилотной опасности на территории республики сохраняется
Угроза атаки БПЛА на Заинск, Нижнекамск, Елабугу и Набережные Челны отменена. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.
Ранее также отменили угрозу атаки беспилотников в Чистополе, Альметьевске, Бугульме и Лениногорске.
При этом режим беспилотной опасности на территории республики сохраняется.
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