Еще в четырех городах Татарстана отменили угрозу атаки БПЛА

Режим беспилотной опасности на территории республики сохраняется

Угроза атаки БПЛА на Заинск, Нижнекамск, Елабугу и Набережные Челны отменена. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Ранее также отменили угрозу атаки беспилотников в Чистополе, Альметьевске, Бугульме и Лениногорске.

При этом режим беспилотной опасности на территории республики сохраняется.

Никита Егоров