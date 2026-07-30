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Еще в четырех городах Татарстана отменили угрозу атаки БПЛА

08:46, 30.07.2026

Режим беспилотной опасности на территории республики сохраняется

Угроза атаки БПЛА на Заинск, Нижнекамск, Елабугу и Набережные Челны отменена. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Ранее также отменили угрозу атаки беспилотников в Чистополе, Альметьевске, Бугульме и Лениногорске.

При этом режим беспилотной опасности на территории республики сохраняется.

Никита Егоров

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