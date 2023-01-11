Итоги дня: Путин раскритиковал Мантурова, новый глава Минмола Татарстана, рекорд потребления энергии
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 11 января:
- Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства пообещал решить все проблемы, связанные с обеспечением задействованных в спецоперации частей. Также глава государства рассказал о намерениях укреплять обороноспособность России.
- Владимир Путин также раскритиковал работу по оформлению заказов на воздушные суда на предприятиях. По его словам, на заводах до сих пор нет заказов. Глава государства поручил министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову отработать с Минобороны вопрос поставки воздушных судов, чтобы понять, сколько нужно гражданских, а сколько военных самолетов.
- Президент России также сообщил, что уровень безработицы в России по итогу 2022 года составил 3,7%. Также он заявил, что 2022 год закончили с более низким уровнем инфляции, чем прогнозировалось — она составила 11,9%.
- Новые российские регионы необходимо подключить к национальным проектам и обеспечить финансированием, заявил президент России. Путин подчеркнул, что осведомлен о текущей активной работе правительства по подключению регионов к нацпроектам и отметил, что она пока не завершена, а оставшиеся вопросы требуется решать быстрее. По словам президента России, на 2023 год должны быть установлены ключевые показатели эффективности развития Запорожской, Херсонской областей, ЛНР, ДНР.
- В среду, 11 января, министром по делам молодежи Татарстана официально стал Ринат Садыков, который был заместителем главы Минмолодежи РТ с 2018 года. Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин обратил внимание, что при участии Садыкова в республике активно развивается молодежная политика. «Реальное время» собрало информацию о том, чем еще знаменит новый министр по делам молодежи республике.
- В конце этой недели руководитель УФНС по РТ и новый президент ФК «Рубин» Марат Сафиуллин утвердит новый состав правления футбольного клуба — в него войдут семь человек. При этом вхождение в состав правления представителей СИБУРа, являющегося спонсором футбольной команды, не рассматривается.
- Арестовать имущество обвиняемого и закрыть судебный процесс попросил сегодня Ново-Савиновский суд Казани представитель хоккеиста «Ак Барса» Артура Бровкина, потерпевшего по уголовному делу об афере на 4,8 млн рублей. Однако суд отказался закрывать процесс, сейчас обсуждается вопрос об аресте имущества обвиняемого и его супруги — квартиры и автомобиля, а также банковских счетов. Отметим, что хоккеист признался, что отдавал деньги на «подкуп» вора в законе Ромы Сыча. Подробнее об афере — в материалах «Реального времени».
- Законопроект о ежегодной выплате в 75 тысяч рублей участникам Великой Отечественной войны ко Дню Победы внесен в Госдуму. В пояснительной записке к документу сказано, что «закон направлен на улучшение материального положения инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, вдов (вдовцов) военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны». Вступление в силу федерального закона предполагается с 1 января 2023 года. В случае принятия закона на выплаты из бюджета может быть выделено порядка 30,8 млн рублей.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление украинской разведки. Она сообщила, что якобы с 9 января из России запретили выезжать людям, годным к военной службе. Песков назвал эти сообщения «информационной уткой и диверсией».
- Президент Татарстана Рустам Минниханов направил поздравительную телеграмму татарстанцу, полковнику Сергею Хайрудинову по случаю присвоения ему звания Героя Российской Федерации: «Уверен, это приятное и важное событие вдохновит Вас на дальнейшую плодотворную службу и эффективное решение всех стоящих перед Вами ответственных задач стратегической государственной значимости».
- АО «Татэнергосбыт» ищет арендатора автотранспортных средств для своих филиалов по Татарстану за 147 миллионов рублей. Всего организации требуется 102 автомобиля с водителями на девять городов и районов республики. Источником финансирования данного контракта станут собственные средства компании. Что касается арендуемых автомобилей, то каждый из них имеет свои собственные характеристики — например, в большинстве автомобилей с типом кузова «седан» обивка салона должна быть исключительно из кожи. В более редких случаях — кожа или ткань.
- Казанский авиазавод — филиал ПАО «Туполев» имеет контракты на строительство четырех самолетов Ту-214 для татарстанской авиакомпании «ЮВТ Аэро», подписанные по волевому решению президента Татарстана, сообщили источники «Реального времени». По их словам, эти прямые контракты финансируются за счет внебюджетных источников. Однако, по информации источников, в прошлом году Казанский авиазавод — филиал ПАО «Туполев» не сдал заказчикам ни одного самолета — ни боевого, ни гражданского.
- В энергосистеме Татарстана за последние 2 дня выявили сразу несколько превышений значений исторического максимума потребления электрической мощности. Об этом «Реальному времени» сообщили в АО «СО ЕЭС».
В понедельник, 9 января, среднесуточная температура наружного воздуха в республике составила -30 градусов. В этот день специалисты установили сразу три новых значения исторического максимума потребления электрической мощности во входящей в состав ОЭС Средней Волги энергосистеме республики. Ближе к 17:00 было достигнуто рекордное потребление — 4 896 МВт.
- Под занавес года на портал «Народный контроль» на госуслугах татарстанцы направили свыше 4,7 тысячи жалоб. Львиная доля из них (более 3,5 тысячи) касалась состояния дорог. Жители Казани, Набережных Челнов и почти всех районов республики выражали свое недовольство несвоевременной уборкой снега на улицах. На втором месте по числу заявок — жалобы по благоустройству территорий: татарстанцы сообщали об отсутствии уличного освещения, заваленных мусором дворах и небезопасной среде у дома из-за бездомных собак. Кроме того, много нареканий поступило по линии медицинского обслуживания, работе светофоров, нехватке школ и так далее. Подробнее — в обзоре «Реального времени».
- «Ак Барс» обыграл «Авангард», матч в рамках регулярного сезона Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершился в Омске со счетом 1:2 в пользу казанского клуба. Это пятая подряд победа для клуба.
- Банк России сообщил о возобновлении операций по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации Минфином России механизма бюджетного правила. К ним приступят с 13 января. «Операции будут проводиться в валютной секции Московской биржи в инструменте «китайский юань — рубль» со сроком расчетов «завтра», — сказано в сообщении банка.
- Глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов оценил возможности увеличения мобилизационного резерва России. По его мнению, существующая система его формирования отвечает запросам, которые стоят перед государством, и хорошо себя зарекомендовала. Однако полностью обойтись резервистами в случае масштабной войны невозможно, предупредил депутат.
- В 2022 году судебные приставы Татарстана арестовали почти 500 автомобилей у лиц, имеющих неоплаченные штрафы за нарушения ПДД. Суды в прошлом году приняли решение о конфискации пяти автомобилей в республике. Помимо этого, во всех случаях нарушителям назначили наказание в виде обязательных работ.
- В 2022 году в России ввели в эксплуатацию 101,6 миллиона кв. метров жилья, рассказал глава Минстроя страны Ирек Файзуллин. Он уточнил, что пока это предварительные данные. Помимо этого, министр сообщил, что в прошлом году жилищные условия улучшили 3,6 миллиона россиян. В частности, из аварийного жилья удалось переселить 167,8 тысячи человек, что на 48% больше, чем планировалось изначально. Добавим, что в декабре 2022 года объем выдачи ипотеки в России составил 701,3 млрд рублей, что стало рекордом за последние 10 лет.
- В Татарстане против руководителя ООО «Техно-Плюс» возбудили уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 199 УК РФ). Следствие считает, что в 2016—2019 годах подозреваемый вносил в налоговые декларации и иные документы заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с шестью контрагентами. Таким образом он уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму более 17,2 млн рублей.
- Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех передал сургутской авиакомпании «АРГО» вертолет Ми-8МТВ-1, собранный на Казанском вертолетном заводе. Уже в ближайшее время воздушное судно отправится на аэродром базирования в Ханты-Мансийский автономный округ.
- Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России отреагировало на сообщения в соцсетях о ближайшей отставке директора ведомства Сергея Нарышкина. Они сообщили, что «досужие вымыслы не комментируем».
- С сегодняшнего дня в России начал действовать закон, предусматривающий наложение штрафов на граждан, которые из окон своего автомобиля выбрасывают мусор на обочину дорог. Размер денежного взыскания за подобное правонарушение может составлять от 5 до 200 тысяч рублей.
- «Почта России» сменила генерального директора. Решением совета директоров компании на эту должность назначили Михаила Волкова, который сменит в этой должности бывшего вице-премьера России Максима Акимова. На посту гендиректора Акимов работал с 2020 года. Под его руководством «Почта России» приняла стратегию до 2030 года, предусматривающую трансформацию компании в цифрового логистического провайдера.
- Как стало известно «Реальному времени», ПАО «Татнефть» учредило новую дочернюю компанию — «ТН-Биопротеин». Она расположилась в Альметьевске, а ее основной специализацией стало производство кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов.
- Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении телеканала «ТНТ». В его эфире разница в громкости трансляции рекламы, анонсов и телепередач была выше допустимой. В результате антимонопольная служба возбудила дело по признакам нарушения рекламного законодательства.
- В канун нового года в России приняли поправки к закону об образовании, которые позволяют переводить школы на финансирование из региональных бюджетов. Сейчас в стране почти 40 тысяч школ, и большая часть из них в ведении муниципалитетов, а 56% — еще на селе, и зачастую эти заведения являются «самыми проблемными», отмечают авторы инициативы. В Госдуме убеждены, что доступ к региональному бюджету предоставит больше возможностей и средств для финансирования школ, что позволит обеспечить их учителями и лучше содержать. Подробнее о новшестве законодательства, его последствиях и шансах решить проблему дефицита школ в Казани — в материале «Реального времени».
- В столице Татарстана на следующей неделе начнут разбирать новогодние конструкции.
Ключевые события 322-го дня специальной военной операции на Украине:
- Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 11 января произвел новые назначения руководства спецоперацией, сообщает Минобороны РФ. Командующим Объединенной группировкой войск назначен начальник Генштаба Валерий Герасимов. Его заместителями стали экс-командующий СВО, главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.
- Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Соледара в Донецкой Народной Республике. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в освобождении региона настал переломный момент.
- В Минобороны России сообщили, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города. ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника. Штурмовые отряды ведут бой в городе.
- В районе городов Артемовска и Дзержинск Донецкой Народной Республики уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.
- В районах населенного пункта Кузьмино Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества ликвидированы четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ.
- На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российскими войсками освобожден населенный пункт Подгородное Донецкой Народной Республики.
- Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии в районе города Артемовска Донецкой Народной Республики поражен командно-наблюдательный пункт батальона 57-й мотопехотной бригады ВСУ. Также за сутки поражены 74 артиллерийских подразделения ВСУ, живая сила и военная техника в 113 районах.
- В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожены: украинская пусковая установка реактивной системы залпового огня «Ураган» в районе населенного пункта Котовка Харьковской области; артиллерийская система М777 производства США в районе населенного пункта Белогоровка Донецкой Народной Республики; две украинские самоходные пушки 2С7 «Пион» в районе населенного пункта Райгородок Донецкой Народной Республики, буксируемая гаубица Д-20 в районе населенного пункта Колодези Донецкой Народной Республики.
- Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Попов Яр Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины.
- Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены в воздухе два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Павловка Донецкой Народной Республики и Кременная Луганской Народной Республики.
- Перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах населенных пунктов Дебальцево, Енакиево Донецкой Народной Республики и Картамышево Луганской Народной Республики. В районе населенного пункта Брянка Луганской Народной Республики сбита американская противорадиолокационная ракета HARM.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 371 самолет, 200 вертолетов, 2 868 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7 473 танка и других боевых бронированных машин, 976 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 809 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 006 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураОбразованиеЭкономикаБюджетПромышленностьМашиностроение Татарстан
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