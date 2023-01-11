Казанский авиазавод не сдал ни одного самолета в 2022 году

Ни одного самолета в 2022 году

Казанский авиазавод — филиал ПАО «Туполев» имеет контракты на строительство четырех самолетов Ту-214 для татарстанской авиакомпании «ЮВТ Аэро», подписанные по волевому решению президента Татарстана, сообщили источники «Реального времени». По их словам, эти прямые контракты финансируются за счет внебюджетных источников. Сроки сдачи лайнеров не определены.

Других контрактов на строительство и поставку Ту-214 для российских авиакомпаний нет, подтвердили представители казанского авиазавода. По их словам, подписание соглашений тормозят по двум причинам. Во-первых, в приоритете федеральных властей остается МС-21 и «Суперджет 100», на импортозамещение компонентов которых выделяются огромные финансовые ресурсы.

Во-вторых, затягивается само обсуждение вопроса о создании государственной лизинговой компании, через которую можно было начать финансирование строительства авиалайнеров.

— Условно говоря, «Аэрофлот» не должен вкладывать деньги в строительство и ждать несколько лет его окончания. Он должен просто купить готовую технику, а строить должна либо лизинговая компания, либо государство, — считает источник издания на предприятии.

По его данным, в прошлом году Казанский авиазавод — филиал ПАО «Туполев» не сдал заказчикам ни одного самолета — ни боевого, ни гражданского.

Фото: tatarstan.ru

Проблему с отсутствием контрактов на строительство гражданской авиатехники впервые подняли парламентарии в октябре прошлого года. Тогда депутат Госсовета РТ Ильшат Аминов спросил: когда же появится федеральный заказчик программы строительства Ту-214, так как ее постоянно спасает республика, в какие сроки будет сдана авиатехника и кто ее получит? Глава Минэкономики Татарстана не смог дать конкретный ответ.

Путин: «Что вы мне тут дурака валяете»

Сегодня на проблему обратил внимание и президент России Владимир Путин, раскритиковав работу по оформлению заказов на воздушные суда на предприятиях. По его словам, на заводах до сих пор нет заказов.

— Контрактов нет на предприятиях, мне директора сказали. Ну что вы, в самом деле, дурака валяете. Контракты когда будут? Я вот о чем говорю. Мне директора предприятий говорят: «Нет контрактов», а у вас все сверстано, — высказался Владимир Путин.

Глава государства поручил министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову отработать с Минобороны вопрос поставки воздушных судов, чтобы понять, сколько нужно гражданских, а сколько военных.



— На некоторых предприятиях заказов до сих пор нет... Долго. Слишком долго. Предприятия должны понимать свои перспективы, заказы, они должны нанимать рабочую силу, производственные мощности держать или расширять, понимаете? Им нужно понять, сколько военных судов, сколько гражданских будет заказано. Нет заказа даже на 2023 год, — обратился Путин к Мантурову.

Фото: kremlin.ru

Ранее сообщалось, что на Казанском авиазаводе им. Горбунова в 2022 году построили два стратегических ракетоносца Ту-160М, их передали для летных испытаний военным. Программа по воспроизводству стратегических бомбардировщиков Ту-160М на Казанском авиазаводе была развернута по распоряжению президента России Владимира Путина задолго до начала специальной военной операции.

Луиза Игнатьева