В Казани прошел открытый республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей до 14 лет

С 20 по 22 апреля в спортивном клубе «Маяк» города Казани состоялся открытый республиканский турнир по вольной борьбе на Кубок «Спартака» и призы транспортной компании «Витэка». За звание лучших боролись юноши до 14 лет.



Победителями турнира стали:

Артур Батурин (весовая категория 35 кг);

Аладин Абдуллин (весовая категория 38 кг);

Давид Ахметзянов (весовая категория 42 кг);

Райян Шакуров (весовая категория 48 кг);

Булат Шарафутдинов (весовая категория 52 кг);

Хасан Фахртдинов (весовая категория 55 кг);

Аяз Замалиев (весовая категория 60 кг);

Самат Зиатдинов (весовая категория 65 кг);

Олег Жаров (весовая категория 70 кг);

Мурад Муртазин (весовая категория 80 кг).

Соревнования прошли в нескольких весовых категориях. Победители и призеры были награждены медалями, дипломами, вымпелами и сувенирами.

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Рената Валеева