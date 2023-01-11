Инфляция в России по итогам 2022 года составила 11,9%

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В России инфляция по итогам 2022 года составила 11,9%, отчитался глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.



— По итогам года у нас инфляция ниже 12%, если быть точнее с округлениями — 11,9%. И это несмотря на то, что мы перенесли индексацию тарифов ЖКХ с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года, — сказал он.

В конце декабря глава Минфина России Антон Силуанов прогнозировал, что инфляция по итогам 2022 года составит около 12%. В обзоре Минэкономразвития говорилось, что годовая инфляция в стране продолжает снижаться. С 20 по 26 декабря в годовом выражении она замедлилась — с 12,35% неделей ранее до 12,19%.



Дефицит федерального бюджета в России по итогам 2022 года оценивается в 3,35 трлн рублей. Доходы составили 27,77 триллиона, а расходы — 31,11 триллиона.



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Маргарита Головатенко