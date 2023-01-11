Владимир Путин призвал подключить новые регионы к нацпроектам
Новые российские регионы необходимо подключить к национальным проектам и обеспечить финансированием, заявил президент России Владимир Путин на первом в 2023 году совещании с членами правительства.
Глава государства подчеркнул, что осведомлен о текущей активной работе правительства по подключению регионов к нацпроектам и отметил, что она пока не завершена, а оставшиеся вопросы требуется решать быстрее.
По словам Владимира Путина, на 2023 год должны быть установлены ключевые показатели эффективности развития Запорожской, Херсонской областей, ЛНР, ДНР:
— Имею в виду единые прозрачные критерии работы не только для региональных и муниципальных, но и федеральных органов власти, чтобы коллеги на местах совместно с правительством, министерствами, ведомствами могли сосредоточить силы, ресурсы на тех приоритетных направлениях, которые требуют внимания в первую очередь.
30 декабря парламенты ДНР и ЛНР утвердили новую конституцию. 31 декабря Армейские корпуса ДНР и ЛНР вошли в состав российских вооруженных сил.
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