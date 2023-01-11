В Госдуме оценили возможности увеличения мобилизационного резерва России

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов оценил возможности увеличения мобилизационного резерва России. По его мнению, существующая система его формирования отвечает запросам, которые стоят перед государством, и хорошо себя зарекомендовала. Однако полностью обойтись резервистами в случае масштабной войны невозможно, предупредил депутат.

— Резерв для этого и предназначен, но все будет зависеть от масштабов конфликтов. Полностью обходиться мобилизационным резервом в случае масштабной войны мы не сможем, — цитирует Картаполова РБК.

Мобилизационный людской резерв Вооруженных сил — это резерв, состоящий из граждан, пребывающих в запасе и при этом заключивших контракт с воинской частью о пребывании в резерве. Контракт можно заключать на три года, пять лет или до наступления предельного возраста пребывания в резерве (первый контракт должен быть заключен на три года). Резервисты продолжают трудиться на гражданских должностях, но после заключения контракта обязаны пройти военную подготовку, а затем раз в год — военные сборы. Число резервистов в России Минобороны не раскрывает.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Еще 7 января член комитета по обороне Думы генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что России необходимо наращивать мобилизационный резерв «на случай вмешательства Польши» и чтобы сдержать НАТО от вмешательства в украинский конфликт. Он же в начале года говорил, что предпосылок к проведению второй волны мобилизации в России в ближайшие шесть месяцев нет.

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Айрат Назипов