В России за 2022 год построили почти 102 млн «квадратов» жилья

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В 2022 году в России ввели в эксплуатацию 101,6 миллиона кв. метров жилья. Об этом рассказал глава Минстроя страны Ирек Файзуллин.

Он уточнил, что пока это предварительные данные. Точную цифру озвучат позже, сообщает «РИА Новости».

Также Ирек Файзуллин рассказал, что в прошлом году жилищные условия улучшили 3,6 миллиона россиян. В частности, из аварийного жилья удалось переселить 167,8 тысячи человек, что на 48% больше, чем планировалось изначально.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В декабре вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщал, что общая площадь построенного жилья в стране по итогам 2022 года превысит 100 млн кв. метров. Рекорд 2021-го побили: за январь—ноябрь прошлого года построили 93,3 млн квадратных метров.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина