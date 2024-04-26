В Казани чествовали трудовые династии

Накануне, 25 апреля, в Казанском кремле прошло торжественное чествование представителей трудовых династий Татарстана. Церемония, приуроченная к празднику 1 Мая и Году семьи в России, собрала депутатов республиканского парламента, представителей трудовых династий и их семей.

Председатель Федерации профсоюзов Татарстана Елена Кузьмичева отметила, что в Татарстане на предприятиях и в организациях трудится много трудовых династий, которыми гордятся их коллективы и все жители республики.

— В республике есть предприятия, где трудится более 200 трудовых династий, а общий трудовой стаж некоторых из них насчитывает более тысячи лет, — добавила она.

Елена Кузьмичева подчеркнула, что традиция чествовать трудовые династии в Казанском кремле была заложена в прошлом году и будет продолжена. Председатель Федерации профсоюзов республики отметила, что каждая семья — это история, и объединяет людей трепетное отношение к своей профессии.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Рената Валеева