Хоккеист «Ак Барса» признался, что отдавал деньги на «подкуп» вора в законе Ромы Сыча

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

«Группировщики с Квартала проиграли на моем прогнозе 2 млн рублей, будут тебя искать и не дадут дальнейшей жизни» — с помощью такой легенды, по словам хоккеиста «Ак Барса» Артура Бровкина, его приятель Максим Сидоров смог получить с него более 4 млн рублей. Эти показания потерпевшего прозвучали сегодня на допросе в Ново-Савиновском райсуде Казани, передает с заседания журналист «Реального времени».



Со слов Бровкина, Сидоров убедил его — ни в полицию, ни в спортивный клуб за помощью от бандитов обращаться нельзя, будет хуже — «подбросят наркотики», «сделают так, что в хоккей играть не сможешь — убивать не будут, но могут прострелить ногу». Приятель обещал, что поможет решить вопрос через знакомого — Марата по кличке Зига и потом сказал — Зига подключился. Дальше по легенде аферы, злые «группировщики с Квартала» вышли на «более серьезных людей» — сначала некоего Кобу, потом казанского вора в законе Романа Сычева (Сыча).

«По словам Сидорова, они вышли на Сыча и предложили за мою голову 5 млн рублей, — сообщил суду потерпевший. — Он сказал — я закрою это ячейку, отдам деньги за тебя, но тебе нужно будет доплатить — чтобы Сыч пошел за нас, а не за группировщиков с Квартала».

На вопрос судьи — о какой сумме доплаты шла речь, Бровкин сказал: «Если не ошибаюсь, 150 тысяч нужно было отдать Сычу, чтобы он за меня пошел, а не за группировщиков».

Со слов потерпевшего, он платил на протяжении года. Отдавал от 15 до 700 тысяч рублей за раз, когда кончились свои деньги — его родителям пришлось брать кредиты. Впрочем, последние полмиллиона были «куклой» — лишь 11 тысяч рублей были настоящими и те Бровкину выдали в полиции — в рамках оперативного эксперимента.

Напомним, по версии обвинения, Сидоров придумал легенду об угрозах другу-хоккеисту со стороны криминальных авторитетов из-за неверной информации о возможном исходе матчей «Ак Барса», которая не позволила выиграть при ставках на спорт. При этом предложил ему помощь, сказал — можно уладить конфликт с братвой деньгами. Спортсмен согласился и в итоге с апреля 2021 года по апрель 2022-го переводами и наличкой отдал Сидорову почти 5 млн рублей. Вину в преступлении подсудимый полностью признал на прошлом заседании.

В ходе процесса выяснилось — Бровкин может стать потерпевшим и по делу Finiko, там он тоже потерял деньги.

Ранее на заседании суд отказался закрывать процесс по ходатайству адвоката потерпевшего, опасавшегося за разглашения тайн частной жизни клиента и неких коммерческих тайн его хоккейного клуба.