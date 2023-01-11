«Они с Тимуром члены одной команды»: чем знаменит новый рулевой Минмола Татарстана

Кадровые перестановки

В среду, 11 января, министром по делам молодежи Татарстана официально стал Ринат Садыков, который был заместителем главы Минмолодежи РТ с 2018 года. О том, что уроженец Казани займет этот пост, многие прогнозировали еще 9 января, когда ушел его шеф — Тимур Сулейманов. В тот же день 36-летний замминистра Ринат Садыков стал исполняющим обязанности министра, а уже спустя два дня избавился от приставки «и.о.».

— Указом президента назначен. Продолжаем работать. Преемственность кадровой политики налицо. Первый заместитель министра второй раз становится руководителем министерства. Это очень важно и говорит о кадровой политике в министерстве. Будем работать, сегодня в работе ведомства очень четкие и понятные задачи. Тимур Сулейманов остался в рабочем контуре. Он работает по движению, соответственно, мы будем работать все совместно, — так прокомментировала это назначение «Реальному времени» заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

Ринат Садыков родился в Казани 18 марта 1986 года, получил высшее образование в 2008 году, окончив Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет по специальности «физика и информатика».

Впрочем, учебу заканчивать на этом Садыков не стал, и уже через 6 лет он освоил президентскую программу подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ в КФУ.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2015 году отправился на стажировку в Японию, где прошел подготовку по программе «Внедрение информационных технологий и городская инфраструктура». А в прошлом году Садыков окончил курс по программе «Мастер делового администрирования» в РАНХиГС. Также во время учебы освоил английский язык.

— Ну у Рината Садыкова опыт есть, во-первых. Во-вторых, они с Тимуром Сулеймановым — члены одной команды. Я думаю, что этот тандем, который образовался в лице министерства и помощника президента, говорит об актуализации проблемы с молодежью, и нужно ее, так сказать, активизировать. Поэтому, я думаю, этот тандем усилит все процессы, потому что функционально они будут решать похожие задачи вместе. Поэтому удельный вес молодежи растет и в исполнительной ветви власти. И в целом мы прекрасно понимаем, что недалеко то время, когда в эстафете передачи полномочий молодежи произойдет смена поколений и надо к этому готовить всех. Активизировать тех, которые готовы быть активными. Ну то, что Ринат прошел целый ряд ступеней, необходимых для работы, я думаю, это нормально. Мои личные контакты говорят о том, что он включен в этот процесс, и я надеюсь на то, что работа будет усиливаться, — отметил депутат Госсовета Татарстана Марат Галеев.

Профессиональный путь



Карьеру Садыков начал в должности руководителя МОО «Казанский центр студенческих трудовых отрядов». Это было еще в мае 2008 года, сразу после получения высшего образования. Здесь он проработал ровно год. С февраля по май 2009 года также был специалистом по работе с молодежью Казанского молодежного центра им. Гайдара.

Но в мае 2009 года Садыков пошел на повышение. Стал директором ГБУ Министерства по делам молодежи и спорту Татарстана «Республиканский центр студенческих трудовых отрядов». На этом посту он проработал целых восемь лет, после чего снова поднялся по карьерной лестнице.

Фото: Министерство по делам молодежи Татарстана

В июле 2018-го стал заместителем министра по делам молодежи Татарстана, а уже в октябре 2021 года занял должность первого зама. Ему понадобилось чуть больше года, чтобы занять кресло главы министерства.

Лидер студотрядов и куратор строек

У нового министра много наград, в основном благодарственных писем. Первую награду получил как раз от еще не разделенного Министерства по делам молодежи и спорту Татарстана в 2005 году. Тогда ему вручили благодарственное письмо «За большой вклад в развитие студенческих трудовых отрядов в РТ».

Спустя год стал лауреатом премии по поддержке талантливой молодежи. Также с 2006 по 2012 год получал благодарственные письма от Министерства труда и занятости РТ, Кабмина РТ, мэра Казани и Минстроя РТ. В этот период его наградили почетным знаком «За вклад в развитие студенческих отрядов в Российской Федерации».

В 2013 году за активное участие в подготовке и проведении XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года его благодарственным письмом наградили президент России Владимир Путин, мэр Казани Ильсур Метшин и Министерство по делам молодежи и спорту Татарстана. А республиканский Минкульт поблагодарил за активное участие в проведении IX Казанского Международного фестиваля мусульманского кино.

Фото: tatarstan.ru

В 2015 году Садыков получил очередное благодарственное письмо Министерства по делам молодежи и спорту Татарстана. На этот раз за личный вклад в организацию и проведение XXVI чемпионата мира по водным видам спорта, а спустя два года он удостоился почетного золотого знака «За заслуги в реализации государственной молодежной политики РТ».

Отзывы о работе Рината Садыкова

В руководстве республики высоко ценят трудовую деятельность Рината Садыкова. Например, премьер-министр республики Алексей Песошин выразил уверенность в том, что новый министр достойно продолжит работу по решению поставленных задач с учетом вызовов времени. Также Песошин пообещал оказывать ему всестороннюю поддержку во всех начинаниях.

— Считаю правильным, что есть движение внутри коллектива. Таким образом, не меняются направления работы ведомства, они реализуются последовательно, — сказал Песошин.

Он также напомнил, что при непосредственном участии Рината Садыкова в Татарстане ведется активная деятельность по развитию молодежной политики, в том числе последовательная реализация программы капремонта и строительства инфраструктуры объектов молодежной политики, развитие и реализация государственных отраслевых программ, жилищные программы для молодых семей, организация отдыха детей и молодежи.

Нового начальника уже представили коллективу ведомства. К своим обязанностям он приступил с сегодняшнего дня.

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Айрат Назипов