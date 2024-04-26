140 миллионов «Энергии добра»: подведены итоги конкурса социальных инициатив «Татнефти»

На что пойдут гранты компании в 2024 году?

Фото: предоставлено ПАО "Татнефть"

Подведены итоги ставшего уже традиционным конкурса социальных инициатив «Энергия добра» «Татнефти». За 9 лет конкурс зарекомендовал себя эффективной площадкой отбора социальных инициатив, которые важны для создания устойчивого будущего. В 2024 году компания поможет реализовать 114 проекта. О том, какие новые идеи получат развитие благодаря грантам «Татнефти», — читайте в нашем материале.

871 заявка из 16 регионов России

Конкурс на получение грантов «Энергия добра» компании «Татнефть» проводится с 2016 года. За это время поддержку получили 942 проекта на общую сумму 833,7 млн рублей.

В 2024 году оргкомитет принял 871 заявку на участие на общую сумму 628,7 млн рублей. 199 заявок поступили от юридических лиц, 672 — от физических. Заявители представляли 44 района Татарстана и 16 регионов России, в том числе Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Пермский край, Сургутский район, Новосибирскую и Челябинскую области, Башкортостан, Астрахань, Тюмень, Ульяновск, Архангельск, Орск, Йошкар-Олу, Владимир, Самару, Ярославль.

Наибольшую активность в подаче заявок традиционно показали жители Казани (202 заявки), Альметьевского района (95), Набережных Челнов (86) и Мензелинского района (56). Самыми популярными номинациями были «Культура и искусство» (210 заявок), «Наука, образование и просвещение» (128), «Семья, материнство, отцовство и детство» (125) и «Здоровый образ жизни и туризм» (122).

Наибольшую активность в подаче заявок традиционно показали жители Казани. предоставлено ПАО "Татнефть"

За прошедшие 9 лет конкурс показал себя как эффективная площадка, на которой отбираются социальные проекты. И принципы этого отбора год от года совершенствуются. В этот раз оценку заявок проводили 46 эксперта из федеральных фондов-партнеров, среди которых видные общественные деятели, деятели науки, культуры и искусства, представители государственных структур, образовательных учреждений и др.

В результате эксперты одобрили 114 проекта из 18 районов Татарстана и пяти регионов страны на сумму 140 млн рублей. В первую тройку лидеров по городам и районам вошли Казань (44 проекта на сумму 62,4 млн рублей), Альметьевск (14 проектов на сумму 15 млн рублей), Набережные Челны (7 проектов на сумму 7 млн рублей) и Нижнекамск (7 проектов на сумму 5 млн рублей).

«Конкурс грантов «Татнефти» — это большое подспорье для развития»

Получить «Энергию добра» и принять участие в улучшении социальной жизни региона и решении актуальных вызовов, стоящих перед обществом, может каждый неравнодушный человек, поэтому тематика заявленных и отобранных проектов самая разнообразная.

По итогам конкурса наибольшее число победителей выявлено в номинациях «Семья, материнство, отцовство и детство», «Сохранение исторического наследия» и «Культура и искусство» — по 16 проектов. В сфере науки, образования и просвещения было отмечено 15 проектов.

Так, среди победителей года — региональная общественная организация РТ «Союз отцов» из Казани. На полученный грант планируется проведение премии «Отцовское признание». Она является особенной наградой в сфере культуры и предназначена для тех, кто сделал выдающийся вклад в сохранение традиционных семейных ценностей.

— В Год семьи наш проект принимает на себя роль необходимого инструмента для повышения осведомленности о роли отцовства и признания важности отцов в семейной жизни. Организация республиканской премии «Отцовское признание» — это в первую очередь признание отцов, их роли и вклада в традиционные семейные отношения, развитие и укрепление семейного института, активное участие в воспитании детей и подрастающего поколения, — рассказал председатель региональной общественной организации РТ «Союз отцов» Адель Загретдинов.

Конкурс грантов «Татнефти» — это большое подспорье для развития. предоставлено ПАО "Татнефть"

Грант на реализацию своего проекта получила и общественная организация «Российские студенческие отряды». На полученные средства будет организован Всероссийский форум студенческих отрядов нефтедобывающей отрасли, участниками которого станут 100 студентов профильных вузов и ссузов, а также представители профильных органов государственной власти и руководители нефтедобывающих и перерабатывающих предприятий. Проект представляет собой комплекс мероприятий по развитию этого направления работы.

— Конкурс грантов «Татнефти» — это большое подспорье для развития. Спасибо всем экспертам за поддержку и за возможность проявить себя. Для нас такое внимание поистине бесценно. В рамках нашего проекта планируется проведение трехдневного форума в Альметьевске, в программу которого включены образовательные блоки и досуговые мероприятия. Они будут способствовать сплочению членов студенческих отрядов из разных районов, — отметил руководитель регионального штаба Татарстанского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Аяз Хусниев.