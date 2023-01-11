В России вступил закон о штрафе за выброшенный мусор из автомобиля

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

С сегодняшнего дня в России начал действовать закон, предусматривающий наложение штрафов на граждан, которые из окон своего автомобиля выбрасывают мусор на обочину дорог. Размер денежного взыскания за подобное правонарушение может составлять от 5 до 200 тысяч рублей.

Поясняется, что 5 тысяч рублей придется заплатить в том случае, если мусор оставили вне специально отведенных для этого мест. Если отходы выбросили из автомобиля, то, согласно инициативе, необходимо будет отдать 30 тысяч рублей — такая сумма предусмотрена только для физлиц. Если подобное правонарушение совершило должностное лицо, штраф составит 100 тысяч рублей.

Также отмечается, что если предприниматель или юридическое лицо повторно нарушают данный закон, то правоохранительные органы могут конфисковать их транспортное средство.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

75 тысяч, 100 тысяч и 200 тысяч рублей придется заплатить нарушителю, если в момент выброса отходов он использовал трактор, прицеп, грузовой транспорт либо другие самоходные машины. Кроме того, закон также подразумевает конфискацию прицепов или транспортных средств у должностных и юрлиц.

Напомним, в декабре 2022 года юрист Европейской юридической службы Валентин Лупу рассказал, что житель многоквартирного дома рискует быть оштрафованным за оставленный около двери мусор.



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Антон Гаврилов