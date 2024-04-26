В Татарстане завтра возможна 30-градусная жара

Фото: Максим Платонов

Завтра, 27 апреля, в Татарстане ожидается жаркая погода, возможен температурный рекорд. Об этом сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

В ночные часы температура воздуха составит +10 — +15 градусов, а днем прогнозируется повышение до +30. Также местами в республике пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

В воскресенье, 28 апреля, в Татарстане прогнозируются кратковременные дожди с грозами и сильный ветер порывами 15—20 м/с. Температура ночью составит до +17 градусов, а днем — до +22 градусов.

В понедельник, 29 апреля, в РТ ожидается снижение температур — в дневные часы будет не выше +18 градусов, существенных осадков не ожидается.

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Рената Валеева