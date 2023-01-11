В Татарстане руководителя компании заподозрили в уклонении от уплаты налогов более чем на 17 млн рублей

Фото: СУ СК России по Татарстану

В Татарстане против 65-летнего руководителя ООО «Техно-Плюс» возбудили уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 199 УК РФ).



Следствие считает, что в 2016—2019 годах подозреваемый вносил в налоговые декларации и иные документы заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с шестью контрагентами. Таким образом он уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму более 17,2 млн рублей.

Противоправную деятельность выявили в ходе грамотно спланированных следственных действий и совместных мероприятий с сотрудниками УЭБиПК МВД по РТ и Управлением Федеральной налоговой службы по Татарстану. Обстоятельства произошедшего выясняются, расследование уголовного дела продолжается.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В конце декабря стало известно, что директора агрофирмы в Верхнем Услоне снова обвинили в уклонении от уплаты налогов. СК считает, что обвиняемый вносил ложные сведения в декларации в те же сроки — с января 2016 по октябрь 2019 года. Таким образом он уклонился от налогов на 39,7 млн рублей.



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Маргарита Головатенко