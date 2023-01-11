В Казани суд отказался закрывать процесс по делу потерпевшего хоккеиста «Ак Барса»

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова (Бровкин за свидетельской трибуной)

Арестовать имущество обвиняемого и закрыть судебный процесс попросил сегодня Ново-Савиновский суд Казани представитель хоккеиста «Ак Барса» Артура Бровкина, потерпевшего по уголовному делу об афере на 4,8 млн рублей.



Как передает журналист «Реального времени», адвокат Айрат Хайруллин заявил: в ходе разбирательства в открытом режиме могут получить огласку сведения о частной жизни его клиента и неких коммерческих тайнах хоккейного клуба «Ак Барс». Он заявил — Бровкин не дает согласия на исследование его переписки с обвиняемым Максимом Сидоровым вне закрытого процесса.

Бровкин ходатайство адвоката поддержал. Против выступил помощник прокурора Ново-Савиновского района Рамиль Гильмутдинов. Подсудимый и его адвокат оставили вопрос на усмотрение суда.

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Председательствующий по делу Олег Семенов уточнил у потерпевшего, содержит ли та информация, которую Бровкин хочет скрыть, сведения, составляющие государственную тайну, данные о личной и половой неприкосновенности? Хоккеист дал отрицательный ответ.

В итоге суд отказался закрывать процесс по делу о хищении миллионов у спортивной звезды. В данный момент в процессе обсуждается вопрос об аресте имущества обвиняемого и его супруги — квартиры и автомобиля, а также банковских счетов.

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Напомним, по версии обвинения, Сидоров придумал легенду об угрозах другу-хоккеисту со стороны криминальных авторитетов из-за неверной информации о возможном исходе матчей «Ак Барса», которая не позволила выиграть при ставках на спорт. При этом предложил ему помощь, сказал — можно уладить конфликт с братвой деньгами. Спортсмен согласился и в итоге с апреля 2021 года по апрель 2022-го переводами и наличкой отдал Сидорову почти 5 млн рублей. Вину в преступлении подсудимый полностью признал на прошлом заседании.

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Ирина Плотникова