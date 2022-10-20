Заказчиком четырех самолетов Ту-214 стала подконтрольная Татарстану «ЮВТ Аэро» — источник

«ЮВТ Аэро» давно хотела перейти на использование отечественных лайнеров

Татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро» выступила заказчиком строительства четырех самолетов Ту-214. Об этом сообщают источники «Реального времени».

О сделке без подробностей сегодня сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе послания Госсовету:

— Продолжается модернизация Казанского авиационного завода. Перед предприятием стоит задача выйти на серийный выпуск гражданских самолетов Ту-214 — до 20 самолетов в год. Уже подписан контракт на четыре самолета с республиканским заказчиком.



Тему также подняли сегодня на заседании республиканского парламента. Депутат Ильшат Аминов спросил, когда же появится федеральный заказчик программы строительства Ту-214, так как ее постоянно спасает республика. В какие сроки будет сдана авиатехника и кто ее получит, глава Минэкономики Татарстана не стал говорить.



Напомним, что «ЮВТ Аэро» выполняет регулярные пассажирские авиаперевозки на восьми канадских самолетах Bombardier. Несколько лет назад компания планировала обновить парк за счет закупки зарубежных самолетов, но не успела. Позднее глава авиакомпании Петр Трубаев заявлял, что в будущем компания может перейти на использование отечественных лайнеров, «тем более что в Казани продолжает выпускаться Ту-214».

Российские авиакомпании начнут получать самолеты Ту-214 в 2024 году

Напомним, недавно на парламентских слушаниях в Совете Федерации министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко сообщил, что в 2023—2030 годах авиазавод должен изготовить 115 Ту-214: в 2023 году — 3, в 2024 году — 7, в 2025 году — 10, в 2026 году — 15, в 2027-2030 годах — по 20.

В апреле глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что российские авиакомпании начнут получать самолеты Ту-214 в 2024 году.



Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова (филиал «Туполева») ранее производил Ту-214 в ограниченных количествах — в лучшем случае по две-три машины в год. Как выяснило «Реальное время» еще весной, на предприятии начали техническую подготовку к строительству гражданской авиатехники в больших масштабах.

Фото: tatarstan.ru

Ориентировочная стоимость одного Ту-214 оценивается в свыше 10 млрд рублей в зависимости от комплектации, но окончательная цена будет просчитываться после того, как определится лизинговый оператор. На Казанском авиазаводе уже заложено в производство 20 машин Ту-214. Авиалайнеры, выпускаемые в столице Татарстана, должны заменить иностранные Boeing и Airbus.



Уже в сентябре «Аэрофлот» и Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) подписали соглашение о приобретении 339 самолетов отечественного производства, в том числе 40 Ту-214, производящихся на Казанском авиазаводе имени Горбунова. Сумма соглашения превысила 1 трлн рублей, что является абсолютным рекордом, отмечал тогда глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Луиза Игнатьева, Дарья Пинегина