В День родного языка Минниханов встретился с представителями татарской интеллигенции

Сегодня, в День родного языка и день рождения классика татарской литературы Габдуллы Тукая, раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с представителями творческой и интеллектуальной общественности республики. Встреча прошла в Присутственных местах Казанского Кремля.

Раис республики поздравил всех с Днем родного языка и отметил, что в Татарстане большое внимание уделяется вопросам сохранения татарского языка, национальных традиций и культуры. Большую работу в этом направлении ведет специальная комиссия во главе с заместителем председателя Государственного совета Татарстана Маратом Ахметовым.

В ходе встречи участники обсудили ряд актуальных тем, включая развитие творческих проектов детских и молодежных театральных коллективов. Алия Файзрахманова, художественный руководитель театрального объединения «Апуш», предложила масштабировать опыт студии на другие населенные пункты Татарстана, а также на конкурсной основе выделять гранты на постановки детских театральных студий. Рустам Минниханов поручил представить предложения по организации конкурса.

Также участники встречи обсудили возможность открытия студии «ШАЯН Мультфильм» и поддержку создания разных интересных проектов. Раис Татарстана дал поручение изучить данные проекты.

Кроме того, обсуждались вопросы популяризации национальной культуры и развития молодежных проектов. Так, блогер Ильнар Идрисов рассказал о медиашколе для национальных блогеров разных народов, проживающих в Татарстане, и попросил оказать содействие в продолжении проекта. Рустам Минниханов поддержал эту инициативу.

Участники встречи также обсудили вопросы продвижения национальной музыкальной культуры и печатных изданий. Раис республики поручил внести предложения по созданию точек распространения молодежной прессы.

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Рената Валеева