Подразделения «Вагнера» взяли под контроль всю территорию Соледара
Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Соледара в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба компании «Конкорд» со ссылкой на основателя группы Евгения Пригожина.
— Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Количество пленных будет сообщено завтра. Еще раз хочу подчеркнуть, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК «Вагнер, — рассказал Пригожин.
Стоит отметить, что бойцам «Вагнера» также удалось взять под контроль городские соляные шахты.
Напомним, позавчера сообщалось, что российские военные освободили населенный пункт Бахмутское, который находится под Соледаром. В ноябре в результате наступательных действий российские войска также освободили населенный пункт Опытное в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым