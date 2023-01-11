Подразделения «Вагнера» взяли под контроль всю территорию Соледара

Фото: пресс-служба компании "Конкорд"

Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Соледара в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба компании «Конкорд» со ссылкой на основателя группы Евгения Пригожина.

— Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Количество пленных будет сообщено завтра. Еще раз хочу подчеркнуть, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК «Вагнер, — рассказал Пригожин.

Стоит отметить, что бойцам «Вагнера» также удалось взять под контроль городские соляные шахты.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Напомним, позавчера сообщалось, что российские военные освободили населенный пункт Бахмутское, который находится под Соледаром. В ноябре в результате наступательных действий российские войска также освободили населенный пункт Опытное в Донецкой Народной Республике (ДНР).



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Максим Кокунин