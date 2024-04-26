Минниханов и Шаймиев почтили память великого татарского поэта

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев возложили цветы к памятнику великому татарскому поэту Габдулле Тукаю в Казани. Событие приурочено ко дню рождения поэта, который родился 26 апреля 1886 года.



Габдулла Тукай стоял у истоков создания татарских периодических газет и журналов, а также стал одним из первых поэтов-мусульман, включивших в произведения иллюстрации. Из-под его пера вышли учебные пособия, которые до сих пор используются преподавателями и исследователями. Тукай также известен как автор многочисленных переводов на татарский язык произведений русских и зарубежных классиков.

Почтить память классика татарской литературы к его памятнику пришли представители литературной общественности, лауреаты Государственной премии Татарстана им. Г. Тукая, представители театрально-зрелищных учреждений, педагоги школ и вузов Казани. пресс-служба Раиса РТ

В этот день в Казани запланированы различные мероприятия, посвященные творчеству поэта. Среди них — традиционный праздник поэзии возле памятника Г. Тукаю на ул. Театральной, гала-концерт и подведение итогов акции «Мин татарча сөйләшәм!» («Я говорю по-татарски!»). Концерт впервые пройдет на территории Казанского Кремля, во дворе здания Присутственных мест. Также запланирована премьера национального театрально-циркового спектакля «На Сенном базаре», посвященного Тукаю и его творчеству.

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Рената Валеева