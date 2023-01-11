ФАС возбудила дело в отношении телеканала «ТНТ»

Фото: Роман Хасаев

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении телеканала «ТНТ». Об этом говорится на сайте ведомства.

— В эфире телеканала «ТНТ» разница в громкости рекламы, анонсов и телепередач была выше допустимой. В результате антимонопольная служба возбудила дело по признакам нарушения рекламного законодательства, — сказано в публикации.

В сообщении также говорится, что ФАС ежегодно сталкивается с многочисленными обращениями и жалобами граждан на рекламу. В службе напомнили, что в теле- и радиопрограммах запрещена реклама, звук которой превышает средний уровень их громкости.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— В Законе о рекламе установлен запрет на излишнее воздействие звуковой рекламы, распространяемой различными способами, — отмечается в сообщении.

В октябре 2015 года ФАС признала телеканал «ТВ 3» нарушившим закон из-за превышения громкости звука рекламы.

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Антон Гаврилов