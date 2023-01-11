В Татарстане установлен новый исторический максимум потребления электрической мощности

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В энергосистеме Татарстана за последние два дня выявили сразу несколько превышений значений исторического максимума потребления электрической мощности. Об этом «Реальному времени» сообщили в АО «СО ЕЭС».

В понедельник, 9 января, среднесуточная температура наружного воздуха в республике составила -30 градусов. В этот день специалисты установили сразу три новых значения исторического максимума потребления электрической мощности во входящей в состав ОЭС Средней Волги энергосистеме республики. Ближе к 17.00 было достигнуто рекордное потребление — 4896 МВт.

Но уже на следующий день специалисты выявили новые рекорды. При температуре -26 градусов, ближе к 17.00, специалисты выявили потребление — 4947 МВт.

— В условиях высокого уровня потребления мощности энергосистема Республики Татарстан функционировала стабильно, — отметил директор РДУ Татарстана Андрей Большаков.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Отмечается, что специалисты Системного оператора заранее подготовились к таким потреблениям. Заблаговременно был сформирован резерв генерирующего оборудования в объеме, который необходим для устойчивого прохождения зимних максимумов нагрузки.

Напомним, что в Татарстане с 6 по 10 января отклонение среднесуточной температуры от нормы первой декады января колебалось в пределах от 13 до 23 градусов.

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Айрат Назипов