Татарстан вошел в лидеры российских регионов по жалобам жителей на вывоз мусора в новогодние праздники

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Российский экологический оператор составил рейтинг регионов, чьи жители больше всех жаловались на проблемы с вывозом мусора в новогодние праздники. Как сообщает пресс-служба РЭО, в тройку лидеров попал Татарстан, Волгоградская область и Санкт-Петербург.

Всего с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года в СМИ и системе «РЭО Радар» о нарушениях в этой сфере зафиксировано 350 сообщений из 57 регионов страны, подчеркнули в РЭО.

— Большинство сообщений касалось нарушений графика вывоза мусора. Число обращений на эту тему составило 344. Шесть сообщений касались крупных навалов отходов на контейнерных площадках. На несанкционированные свалки, горящие полигоны, неприятный запах или дым жалоб за время мониторинга не поступило, — сказал заместитель гендиректора РЭО Евгений Карелов.

Он отметил, что жалобы жителей нескольких городов, в том числе Казани, были оперативно решены региональными операторами.

Фото: realnoevremya.ru

Отметим, что накануне мэр Казани Ильсур Метшин раскритиковал работу коммунальщиков. Он отметил, что в этом году по этой проблеме было 200 обращений, что в 8 раз больше, чем в 2022 году. При этом мэр добавил, что законодатель несколько лет назад передал полномочия региональному оператору, а потому у властей города нет механизмов для решения вопроса с вывозом мусора.

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Айрат Назипов